Basmand tog Kultur- huset med storm

ARDEN: Den ventede bassisten Kenneth Dahl Knudsen en varm velkomst på hjemmebanen i Arden

Et stort, opmærksomt og intenst lyttende publikum tog fredag aften imod jazzmusikeren og bassisten i Kulturhuset i Arden, hvor den prisvindende bassist optrådte med sin trio bestående af den israelske pianist Eyal Lovett og den unge danske trommevirtuos Mathias Fischer.

Inden koncerten hyldede Jane Grøn (S), der er formand for Kultur-og Fritidsudvalget i Mariagerfjord Kommune, Kenneth Dahl Knudsen for modtagelsen af Nordjyske´s Kulturpris.

Engement og iderigdom

Jane Grøn fremhævede prismodtagerens status som rollemodel for andre unge talenter i kraft af sit engagement og sin idérigdom.

Aftenens program bød på en rejse Kenneth Dahl Knudsens egne melodier med inspiration fra meget forskellige musikalske kulturer som Japan, Marokko og Israel til jazz standards, folkemusik og meget mere.

Alt sammen leveret intenst og virtuost af tre musikere.

Trioen blev i en del af koncerten suppleret med et kommende stjerneskud på den danske musikscene, sangeren og guitaristen Ginne Marker.

Hun gav et par sange fra sit nye og meget roste album For Seasons to Come.

Ginne Marker vender tilbage til Kulturhuset til oktober i en duokoncert med Kenneth Dahl Knudsen.