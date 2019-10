Basis for mere søndagsdans

REBILD: Lions Club Rebild har doneret et beløb til dækning af udgifterne til et seks mand stort orkester i forbindelse med et sang og dans-arrangement for ældre med svagheder som demens og ensomhed.

Arrangementet med søndagsdans blev prøvet af i Medborgerhuset i Terndrup med de lokale demensven-instruktører og Ældresagen som arrangører - og over 50 deltagere.

- Det var et passende antal, og alle fik en god oplevelse, så vi håber på at kunne lave flere lignende arrangementer, siger initiativtageren, demensven-instruktør Jette Ulstrup.