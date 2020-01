Barskt ungdoms- teater i Hobro

HOBRO: Teaterkredsen Mariagerfjord indleder tirsdag 14. januar første halvdel af 2020-sæsonen med en Reumert-vindende ungdomsforestilling om krigen og dens konsekvenser.

Det er Teatret Fair Play, som på Mariagerfjord Gymnasium viser den gribende og barske forestilling, ”Soldaten”.

Forestillingen handler om en hjemsendt soldat, som er eneste overlevende efter et vejsidebombeangreb i Afghanistan. Han har forladt sin familie og er søgt ud i skoven, og i forestillingen følger publikum hans overvejelser om at være en del af en krig og om at slå ihjel - og også hans forhold til lillesøsteren, som i realiteten er den eneste, der kan nå ind til den traumatiserede Afghanistan-veteran.

Billetter til forestillingen kan erhverves via Teaterkredsen Mariagerfjords hjemmeside www.tkmf.dk