Bare en virus - direkte fra universitetet

HIMMERLAND: Man skulle næsten tro, at de gode universitetsfolk hos Science and Technology i Aarhus har tilkoblet eget link til fremtiden.

Og derved set Corona virussen komme, da man for adskillige måneder siden planlagde det første martstilbud for et livestreamet foredrag fra Søauditorierne.

Både i Hobro, Oue, Mariager, Aars og i Volsted nær Støvring har man nemlig koblet sig på tilbuddet tirsdag 3. marts klokken 19 med titlen - ”Bare en Virus”.

”Virus er det mindste smitstof. Det findes overalt, og det trænger ind i og udnytter levende celler til at formere sig.

En del virus gør os syge.

Hør om de vigtigste kendetegn for virus, og hør om hvordan virusforskerne må tænke for at bekæmpe dem”, skriver forelæser Anders Fomsgaard i sit oplæg

En livløs partikel

Han er til daglig overlæge og leder af virusforskning og -udvikling ved Statens Serum Institut og adjungeret professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet.

Videre skriver Anders Fomsgaard:

”Udenfor vores celler er virus blot er en livløs partikel, som er uden eget stofskifte, og som ikke er i stand til at formere sig alene. Det er blot ”en pose af protein med noget genmateriale indeni”.

Men inden i vores celler sker der noget.

Dér overtager virus kontrollen af vores celler og laver tusinder af nye viruskopier.

Ebola, Sars, aids og andre

Virus påvirker hele klodens økosystem: de inficerer alt - både mennesker, dyr, planter, svampe og bakterier.

Virus er overalt, og vi bliver alle udsat for en palet af dem igennem livet.

Nogle virus er relativt fredelige, andre kan give alvorlige sygdomme - fra en almindelig forkølelse eller herpes til influenza, Sars, ebola, aids og mange andre”.

Det kunne jo være Corona, som endnu ikke var banen på det tidspunkt.

Anders Fomsgaard skriver i øvrigt:

”Nogle virus nedkæmpes af vores immunsystem, andre bliver kroniske og kan forårsage mangeartede problemer.

Der findes også virus vi kan blive vaccineret mod eller behandlet for. Andre må vi bare prøve at undgå.

Men hvad er de for nogle, disse virus? Dem der rammer os mennesker, dem vi bør kende.

Fem steder i Himmerland

Hør om de vigtigste kendetegn for virus, hvordan de opfører sig, hvordan de ”tænker” og hvordan virusforskerne er nødt til at tænke og arbejde i kampen mod dem.

Fem af syv udbydere i Himmerland inviterer dig til storskærmskig på virus-forelægningen tirsdag 3. marts klokken 19. Nemlig:

Oue Kulturcenter, Savværksvej 9.

Gasmuseet Hobro, Gasværksvej 2.

Mariager Frikirke, Gl. Hobrovej 5 C.

Teknisk Gymnasium Aars, Østre Boulevard 10, Aars.

Volsted Forsamlingshus nær Støvring, Volsted Bygade 52.

Fremtidens Natur

Tirsdag 10. marts klokken 19 kobler disse fem udbydere og ydermere Vesterhimmerlands Gymnasium, Jyllandsgade 52, Aars, sig på foredraget ”Fremtidens Natur”.

Endnu et tankevækkende foredrag.

Her anskueliggør professor i økologi Jens-Christian Svenning, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, hvordan ”Jorden er en levende planet fyldt med mange forskellige livsformer.

Men Jordens store befolkning presser nu naturen.

Hør hvordan mennesket påvirker Jordens biodiversitet og om konsekvenserne for fremtidens levende natur.

Biodiversitet under pres

Hvilke løsninger skal vi satse på”?

Jordens ”varierede og rige biodiversitet er nu under pres.

Vi hører dagligt om biodiversitetskrise, klimakrise og kollaps i bestanden af insekter.

Ja, sågar bliver ordet ’masseuddøen’ ofte bragt i spil”.

Bliv desuden klogere på baggrunden for biodiversitetskrisen.

Hvor stærk er den - hvad styrer den - hvordan står det til med de tropiske skove og savanner - hvad med den danske natur - hvilken rolle spiller de fremmede arter som mårhund og vaskebjørn”.

Og hvad med honningbien.....?

Der er fri entré alle steder, men du købe forskellige former for forplejning.

Eksempelvis spiser man sammen i Oue en time inden livestreaming.

Vil du vide mere - følg linket https://ofn.au.dk/om-foredragsraekken.