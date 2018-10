Bankosucces i Valsgaard

VALSGAARD: Det blev en stor succes, da Foredragsforeningen i Valsgård i efterårsferien for første gang inviterede bedsteforældre og børnebørn til banko i forsamlingshuset.

Der mødte nemlig hele 75 børn og voksne op, som alle var klar til at spille.

Alle kunne hjem med præmier, for der var på forhånd indsamlet ikke færre end 112 præmier fra lokale erhvervsdrivende og privatpersoner - og foredragsforeningen havde også selv sponsoreret et antal præmier.

Den lokale bankoopråber, Åge Kjær, forstod at skabe en god stemning, så alle hyggede sig, og spillet forløb på en stille og rolig måde.

Der kunne undervejs købes sodavand og slik, og i pausen blev der solgt kaffe og kage.

- Det var dejligt at se, at et lokalt bedste- og børnebankoarrangement ser ud til at have en fremtid i Valsgård - og vi påtænker helt sikkert at gentage succes’en i 2019, lyder det fra Henning Jochumsen fra Foredragsforeningen.