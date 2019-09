SKØRPING: Jutlander Fonden Himmerland og Jutlander Bank støtter ”Film I skoven” samt Skørpings 150 års jernbanejubilæum med 10.000 kr.

Pengene blev forleden overrakt af afdelingsdirektør Ella Møller fra Jutlander Bank.

- Det er to markante lokale begivenheder, som Jutlander Fonden har valgt at bakke op om og give sin støtte. Det er jeg personligt glad for, at Fonden gør, for begivenhederne vil være med til endnu engang at sætte Skørping på landkortet og skabe lokal aktivitet, forklarer Ella Møller.

De to events gennemføres af Kinorevyen samt Rold Skov Natur- og Kulturcenter.