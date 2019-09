Bank støtter Familieteater

SKØRPING: Det kommer ikke til at skorte på lys- og lydeffekter, når Alle Tiders Familieteater i Skørping senere i år opfører årets forestilling.

Det har Jutlander Fonden Himmerland og Jutlander Bank netop sikret ved at donere 7.500 kr. til familieteatret, som opfører sine forestillinger på Kulturstationen i Skørping.

- Det er skønt, at der også er penge til et lokalt, kulturelt formål, og jeg er glad for, at banken og fonden på denne måde kan medvirke til, at der sker noget i Skørping, fortæller Bo Teglgaard fra Jutlander Bank, Skørping.