Bang og kagetog køres ind til fest

SKØRPING: Den skal have hele armen, når Skørping 18. september runder de 150 år.

Det har folkene i foreningen Bogby 9520 syntes hele tiden, og derfor tog de faktisk initiativ til at danne en egentlig jubilæumsforening allerede i efteråret 2017.

Det kom der bare ikke så meget ud af, men noget kommer der til at ske, og nu er mærkedagen er lige om hjørnet.

Først og fremmest har Birgit Møller Sørensen fra Bogby 9520 koordineret et større stationsbymarked på Torvet i Skørping lørdag 14. september, og lørdag 21. september inviterer det nye Herman Bang Selskabet til en hel dag med Herman Bang med byvandring, film og teater. I spidsen for selskabet er Henrik Bugge Mortensen, som også er en af de centrale skikkelser i Bogby 9520,

Skørping Borgerforening har så påtaget sig at arrangere en egentlig jubilæumsfest lørdag aften 21. september.

Lettere næste gang

Stationsbymarkedet kommer mest til at byde på forskellige fødevarer, som falbydes på Torvet, hvor Bogby 9520 netop flyttede hen for et halvt år siden i den tidligere boghandel og nabobutikken. Her er vinduerne pyntet med gamle fine modeltog.

- På markedsdagen har vi også fået lov at låne Jyllandsgade 5A, den inderste butik, hvor der før har været køreskole. Der skal vi nok placere ”Det sunde slik” fra Aalborg, for det kan åbenbart ikke tåle at være ude, hvis det regner, fortæller Birgit Møller Sørensen, som også har stået for praktiske ting som at arrangere flagning i byen både 14., 18., og 21. september og hente afspærringsskilte hos kommunen.

- Torvet skal jo spærres af allerede fra kl. 22 fredag aften, for vi kan jo ikke risikere, at nogen parkerer midt i det hele, fortæller Birgit Møller Sørensen, som har gjort en del notater undervejs om arrangementet:

- Så bliver det forhåbentlig lettere næste gang, for vi kunne jo godt tænke os at arrangere torvemarkeder igen. Men det er godt nok et stort arbejde, siger hun.

Det hele begynder kl. 10, når der skal skæres hul på en lang stationsbykagemand med togmotiver på. Erhvervsforeningen giver, og der skulle blive kage nok til de første 400 mennesker.

Bogby-butikken har lovet at lave kaffen til al kagen.

Skørping Marionetteater vil spille små uddrag af deres stykker som gadeteater og stiller op med et bamseværksted, hvor børn kan få deres egne bamser lavet om til marionetdukker ved hjælp af nogle pinde og snore.

Borgerforeningen står for en tombola, og Bogby 9520 byder blandt andet på swingmusik i teltet fra samlingen af gamle 78’ere med Kai Bylling som dj.

Bie’s Bryghus stiller desuden med en gammel Ford A til at understrege den nostalgiske stemning.

Bang er Skørpings

For et år siden stiftede nogle af de aktive fra Bogby 9520 Herman Bang Selskabet. Sådan et havde forfatteren nemlig ikke i forvejen, og han havde en vis tilknytning til Skørping, eftersom han i slutningen af 1800-tallet var gæst på Skørpings sommerpensionater, hvor han blandt andet skrev ”Ludvigsbakke” og blev inspireret til at skrive ”Ved vejen”.

Nu bliver lørdag 21. september til en hel Herman Bang-dag.

Først er der byvandring i Herman Bangs fodspor med Henrik Bugge Mortensen som guide, og bogbyens forfatterværksted læser op af udvalgte smagsprøver på hans forfatterskab.

Efter frokosten på Kulturstationen opfører skuespiller Inger Marie Madsen ”Ved vejen” som en dramatiseret fortælling. Det foregår i Kinorevuen.

Efter kaffe og hjemmebag er der film. Herman Bangs ”Sommerglæder” blev nemlig filmatiseret i 1940, og arrangørerne i Skørping har skaffet en kopi.

- Vi vidste faktisk ikke, at den fandtes, indtil nogen gjorde os opmærksom på det. Men det var jo en kassesucces den gang! siger Henrik Bugge Mortensen, som er lidt spændt på, hvor mange der deltager i hele arrangementet:

- Det bliver jo en lang dag, syv timer. Vi håber, folk kan holde det ud. Men det skal nok blive godt.

Medarrangører er Skørping-Fræer Pastorat og Rebild Bibliotekerne.

Bog og film på vej

Henrik Bugge Mortensen er også ved at skrive en hel bog om Skørpings historie.

- Men den nåede ikke at blive færdig her til jubilæet, for det greb om sig. I begyndelsen havde jeg en håndfuld ældre borgere, jeg ville interviewe, men så går snakken jo, og pludselig var der 40 personer, der kunne fortælle spændende historier om Skørping i gamle dage. Nu regner jeg med, at bogen udkommer til november.

Han har også gang i et filmprojekt om Herman Bang, men det er lidt den samme historie:

- Vi har lavet nogle optagelser, men det har udviklet sig til et lidt større projekt. En del er optaget på Mariager-Handest Veteranbane, og pludselig er det blevet et større udstyrsstykke med statister og kostumer, fortæller han.