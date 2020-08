Bæredygtig ledelse med smuk fjordudsigt

Bæredygtighed er ikke bare en ny trend i erhvervslivet. Det er blevet et grundvilkår. Og det gælder ikke kun klimaaftaler, fokus på FN’s 17 verdensmål og reducering af CO2-udslippet. Det gælder også internt i virksomhederne, hvor bæredygtig ledelse er vigtigere end nogensinde.

Med base i Mariagerfjord tilbydes erhvervsledere i Nordjylland nu et camp-forløb med fokus på ”Bæredygtig ledelse”.

Det er Erhvervshus Nordjylland, der under EU-programmet ”Vilje til vækst” udbyder forløbet i tæt samarbejde med de nordjyske erhvervskontorer, herunder det lokale Mariagerfjord Erhvervsråd.

Forløbet består af fire workshops i løbet af efteråret. Underviserne er Pia Grønborg Steffensen, direktør i Broen & Grønborg, samt Jannie Lynge og Tina Ringer Mortensen, der sammen driver kursus- og teambuilding-virksomheden ”Helhjertet”.

- I mange år har vi forbundet god ledelse med evnen til at skabe vækst og profit. I dette forløb ser vi på overskud på en lidt anderledes måde, nemlig den enkelte leders personlige overskud, medarbejdernes overskud og virksomhedens overskud til at påtage sig et samfundsansvar. Naturligvis uden samtidig at miste øje for virksomhedens økonomiske overskud. Men det er vigtigt, at der er balance i tingene, fortæller Pia Grønborg Steffensen, der er cand.merc. i organisation og har en leadership-uddannelse.

- Det handler meget om at stoppe op og tænke over tingene.

- En vurdering af det, man har gang i, og måden at gøre tingene på. Er det den rigtige? Og om man motiverer og skaber energi og overskud hos sig selv og hos sine medarbejdere.

- Om man i det hele taget lever det liv, man gerne vil. I hverdagens travlhed som leder i en virksomhed er der alt for sjældent tid til at stoppe op og mærke efter. I stedet er man som leder underlagt krav om, at man skal være en supermand og kunne det hele. Men der er desværre ingen, der er supermand, og det er vigtigt at erkende, fortæller Pia Grønborg Steffensen.

- Her vil dette camp-forløb hjælpe én til, at man ser det hele i et andet og større perspektiv. Det er sundt for én selv, men bestemt også for den virksomhed, man er leder af.

Naturen som medspiller

Camp-forløbet starter den 30. september og kommer til at foregå i smukke omgivelser og lokaliteter på Lånhusvej lidt uden for Valsgaard ved Hobro. Med en enestående natur og storslået udsigt over Mariager Fjord. Her har Jannie Lynge og virksomheden ”Helhjertet” hjemme.

- Naturen bliver en væsentlig del af undervisningen, og der vil også være en række fysiske aktiviteter, der er med til at frigive kreativitet og evnen til at lære.

- Naturen har en afslappende og nærmest helbredende effekt på os mennesker, så det er de helt rigtige rammer til at bryde ud af hverdagens stress, og dermed de helt ideelle rammer til sådan et forløb.

- Kroppen husker også oplevelser, leg og læring bedre, end den husker eksempelvis et foredrag, så vi skal have inddraget alle sanser, fortæller Jannie Lynge, der er cand.mag. i læring og forandringsprocesser og har en diplomuddannelse i idræt. Desuden er Jannie divisionstræner i håndbold med DHF’s elitetræneruddannelse.

De fire workshops i forløbet vil også indeholde en række konkrete test og værktøjer. Blandt andet udarbejdelse af en personprofil med udgangspunkt i Jungs typeindikator. Desuden vil man få konkrete redskaber til blandt andet den svære samtale med en medarbejder, man vil få udarbejdet en personlig handlingsplan, og man vil få en ledelsesmakker, som man eksempelvis kan tage med ud i sin virksomhed og efterfølgende fortsætte en løbende sparring med, slutter Jannie Lynge.

Hos det lokale Mariagerfjord Erhvervsråd ser man frem til forløbet.

- I en tid med hastige forandringer, uendelige muligheder og allestedsnærværende mål om vækst og udvikling, så er det vigtigt at kende sig selv som leder og kunne finde ro, balance og fokus i forhold til de mange beslutninger og prioriteringer hverdagen kalder på, at man skal foretage. Så vi ser frem til, at det nu kan tilbydes i dette spændende forløb, hvor vi ovenikøbet er rigtig glade for, at det afholdes her i Mariagerfjord-området, lyder det fra Michael Christiansen, erhvervschef i Mariagerfjord Erhvervsråd.

Forløbet er arrangeret af Erhvervshus Nordjylland - i samarbejde med bl.a. Mariagerfjord Erhvervsråd - og du kan læse mere om/tilmelde dig på: www.ehnj.dk