Bælum elevers film mod digital mobning vandt

BÆLUM: 6.b på Bælum Skole har vundet Telenors #digitalpænt skolekonkurrencen i Region Nordjylland.

Telenor overrakte selv den gode nyhed til eleverne og et gavekort på 10.000 kroner.

Det er onsdag formiddag, og eleverne fra 6.b har engelsk, da en kvinde pludselig træder ind i klasselokalet.

- Hej. Undskyld jeg forstyrrer, siger Lise Kirkegaard og præsenterer sig som kommunikationschef i Telenor.

- Jeg har en rigtig god nyhed at fortælle jer.

I har vundet Telenors skolekonkurrence digitalpænt. Tillykke, siger hun til 24 måbende elever, der bryder ud i jubel.

Mobning er grænseløs

Telenor har lavet konkurrencen sammen med Medierådet for Børn og Unge, som også har været med til at bedømme videoerne.

I filmen illustrerer klassen, hvordan digital mobning og mobning i klassen er tæt forbundet, og fra dommerpanellet lyder det:

”En stærk film der viser, hvordan digital mobning også kan føre til mobning i skolen.

Filmen har en positiv afslutning, der viser det gode eksempel på, at man altid kan gå til en voksen for at få hjælp, hvis man har været udsat for en grim oplevelse online.

Musikken og mellemteksterne minder om de gamle stumfilm og spiller rigtig fint sammen.

Det er en kreativ og rørende måde at fortælle handlingen på.”

Udover æren følger en check på 10.000 kroner.