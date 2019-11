Badminton for små børn og forældre

SØNDERUP/SULDRUP: IK FREM Sønderup-Suldrup inviterer til MiniTon, der er badminton og motorisk træning for børn og deres forældre.

Man behøver ikke være ligeså god som Viktor Axelsen for at synes, det er sjovt at spille badminton. Til MiniTon kan børn og forældre få en aktiv, sjov og udviklende oplevelse med badmintonsporten, og alle kan være med.

MiniTon er forældre/barn-badminton på børnenes præmisser med en legende tilgang, så de får den bedst mulige start på et forhåbentlig langt liv som badmintonspiller. I centrum er glæden ved at bevæge sig og leg med bold og ketcher.

- Vi glæder os til at se de mindste børn og deres forældre til en sjov omgang badminton i hallen. Vi vil tage godt imod alle, og man behøver ikke have noget kendskab til badminton for at møde op, siger Lars Kristensen fra IK FREM Badminton.

MiniTon i IK FREM er for børn i aldersgruppen 2-7 år og foregår i Stensbohallen om søndagen fra kl. 09.30-10.30

Mix af badminton og motorisk leg

I en normal badmintontræning er det en forudsætning, at man kan slå bolden frem og tilbage til hinanden over nettet for at kunne få en god træning. Sådan er det ikke til MiniTon.

- Til MiniTon er nettet sat ned i en passende højde til børnene. Gennem lege og små øvelser lærer børnene trin for trin grundlæggende motoriske færdigheder og badmintonteknikker, siger idrætskonsulent Peter Nedergaard fra DGI Badminton og Badminton Danmark. Han fortsætter:

- Forældrene er hele tiden med i øvelserne og sikrer succesoplevelser for barnet og kvalitetstid for både barn og forælder.

Ketcher og fjerbolde er naturligvis en vigtig del af MiniTon-træningen, men børnene leger også med for eksempel balloner, fluesmækkere, hulahopringe og ærteposer.

MiniTon er udviklet af DGI Badminton og Badminton Danmark, og de seneste år er konceptet testet og tilpasset, så det passer perfekt til børn og forældre.

Du kan læse mere om MiniTon hos IK FREM Sønderup-Suldrup på: www.ikfrem.dk