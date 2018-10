Bålhytte indvies i efterårsferien

REBILD: Max Henius-hytten kommer den til at hedde, den nye bålhytte i hjertet af Rebild Bakker.

Hytten har gennem længere tid været under opførelse, og fredag 19. oktober indvies den officielt.

Borgmester Leon Sebbelin og skovrider Bendt Egede foretager den officielle indvielse, som bevidst bliver holdt i al korthed, fordi der bagefter venter et varieret program med værksteder, bålaktiviteter og ture for børn og barnlige sjæle.

Der vil være grillede pølser, pandekager og græskarsuppe til alle fremmødte, og RebildGuiderne står for både aktiviteter og ture.

Efteråret er tema for værkstederne, hvor man kan lave kastanjedyr og græskarhoveder, og guiderne laver også en tur, hvor der er indlagt fysiske aktiviteter og konkurrencer.

Naturvejleder Søren Risborg inviterer på dagen de allermindste med på jagt efter fugleedderkopper, som måske gemmer sig et eller andet sted i bakkerne. Bagefter arrangerer han en tur, hvor deltagerne kigger på sten og hører om Jordens alder, alt imens Cimbrer-spejderne og FDF hjælper med at riste pølser og at bage pandekager over gløderne.

Borgmester Leon Sebbelin fortæller, at han har arvet projektet med at opføre en bålhytte i Rebild Bakker fra sin forgænger Anny Winther.

- I starten havde man en idé om at opføre en legeplads i Rebild Bakker. Ideen udviklede sig, og vi er nu endt med en bålhytte i bakkerne og en legeplads ved siden af p-pladsen. Jeg er godt tilfreds med resultatet. Bålhytten kan bruges til vældig mange formål, med og uden ild. Turister kan spise deres madpakke dér. Trætte vandrere kan tage et velfortjent hvil. Kommunen får en base for udeskole midt i bakkerne. Forældre kan afholde børnefødselsdage, og jeg kan blive ved. Ideen om en legeplads overlevede, den kommer bare til at ligge tættere på den store p-plads.

- Byrådet har selv spyttet 700.000 kr. i projektet, men vi havde ikke fået både legeplads og bålhytte uden ekstern støtte. LAG-midlerne har støttet med 100.000 kr., og vi har fået godt 93.000 kr. af Lokale og Anlægsfonden, opremser en en glad borgmester.

Max Henius, som hytten er opkaldt efter, var Rebildfesternes grundlægger, og den tipi-formede hytte passer i sit udtryk passer godt sammen med The Lincoln Log Cabin, der ligger lige overfor.