Astrup og Rostrup - helt som de plejer

ROSTRUP/ASTRUP: ”Nu bæres lyset frem, stolt på din krone….”

Astrup og Rostrup sogne fejrer julens komme med to flotte musikgudstjenester.

En tradition, der gerne fylder kirkerne, og derfor holdes der igen i år både julemusikgudstjeneste i Astrup Kirke søndag 8. december klokken 11 og i Rostrup Kirke onsdag 11. december klokken 17.

Børne- og ungdomskorene indleder med luciaoptog i smukke kjoler og med levende lys.

Herefter får menigheden lejlighed til at synge adventssalmer, lytte til læsninger fra Bibelen og nyde musikalske lækkerier fra børnekor, ungdomskor og voksenkor.

Kirkesangeren bidrager med en smuk julesang, og Knud Erik Stengaard vil trylle på sin violin.

Så mon ikke at englene kommer til at synge med ved disse to musikalske julegudstjenester.

Efter gudstjenesterne indbydes du til fællesspisning.

Spisebilletter køber du hos henholdsvis Min Købmand i Rostrup og Dagli’ Brugsen i Astrup.