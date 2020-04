Assens borgere gjorde forårsrent

ASSENS: I Assens hjælpes de ad med forårsrengøringen

Forrige lørdag samledes traditionen tro en gruppe frivillige borgere i Assens til fælles forårsrengøring, hvor opgaven lød på at befri naturen for diverse upassende efterladenskaber.

Datoen blev aftalt i begyndelsen af året og afstemt efter, at en rengjort landsby kunne være klar til at modtage årets konfirmander.

Sådan skulle det som bekendt ikke gå i år.

- Men selv om konfirmationerne er udskudt til efteråret, valgte vi at fastholde datoen.

- Vi vil så vurdere, om vi skal kalde sammen igen til september, hvis Assens igen trænger til en rengøring inden konfirmandernes store dag, bebuder Jytte Thygesen.

Hun er med i en styregruppe bestående af syv borgere - heraf tre erhvervsfolk og en politiker - som organiserer indsamlingen.

Borgere værner om naturen

- Vi er heldigvis omgivet af mange borgere, som værner om naturen og vores lille by.

- Derfor oplever vi ofte, at folk tager en lille pose med på deres gåtur for så løbende at samle affald op i naturen.

- Det sammenlagt med en fast tradition resulterer i, at der faktisk ikke er voldsomt meget skrald, vi kan samle, fremhæver Jytte Thygesen.

I stedet koncentrerede rengøringsholdet sig om Anlægget og Midtpunktet i byen, hvor en del nedfaldne grene og kviste blev kørt væk.

Også bedene blev revet, og fortorvet blev renset for ukrudt.