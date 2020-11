Ardens løver er stadig aktive

Årets planlagte aktiviteter i Lions Arden er på grund af corona-pandemien blevet ændret på mange områder.

Således måtte den planlagte åbne golfturnering i april aflyses, ligesom det traditionsrige store gavebingo i Ardenhallen i november også måtte aflyses.

Dertil kommer, at alle ordinære Lions-møder foreløbig er aflyst i oktober, november og december.

Forårets salg af blomsterbuketter blev derimod gennemført trods de opståede vanskeligheder, og lige nu er der gang i salget af Fjordlotto samt salget af bogen ”Barn af Himmerland”.

Klubbens salg af 50 kr’s pakker med fem-dobbelte lykønskningskort med smukke naturoptagelser fra området pågår hele året og kan købes via de enkelte Lions-medlemmer.

De forskellige aktiviteter plejer i et normalt år at kaste omkring 100.000 kr. af sig. Penge, som gives ud til støtte og hjælp for mange gode formål - både internationalt, nationalt og ikke mindst lokalt.

Til at varetage ledelsen i Arden Lions Club i 2020/21 har man udpeget Lars Peter Gudbjerg som præsident, Vagn Bach som kommende præsident og Jens Peter Ellefsen som tidligere præsident.

Arden Lions Club ser i øvrigt frem til, at covid-19 epidemien på et tidspunkt bliver bremset, så alle de almindelige aktiviteter kan genoptages.