Ardens gamle drenge tager fat på banen

ARDEN: Søndag 1. marts klokken 10.00 tager Arden old boys fat på udendørs træningen på banerne ved Arden Hallerne.

Her er alle gamle ben fra nær og fjern og velkomne.

Eneste krav er en ubetinget kærlighed til spillet med den lille runde, lyst til motion, frisk luft og ikke mindst massevis af hygge og snak i omklædningsrummet.

Nogle gange krydret med en enkelt kold øl eller to.

Sammenhold

Mens mange omkringliggende old boys fodboldhold er blevet lukket ned på grund af manglende opbakning, har Ardens afdeling for bedagede spillere efterhånden eksisteret i mange år, hvilket ikke mindst skyldes et godt sammenhold og en hyggelig tone, hvor alle er velkomne.

I udendørssæsonen trænes med spil til to mål hver søndag klokken 10.

Forår og efterår spilles turneringskampe i ugens løb.

Det hele igangsat af holdleder Poul Trysø.

Ham kan du træffe på 3052 13 28.

Efter søndagens træning serveres der suppe.