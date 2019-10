Arden Fysioterapi er blevet herre i eget og større hus

ARDEN: Der er sket ting og sager hos Arden Fysioterapi, der er blevet herre i eget hus, og samtidig har udvidet klinikken, så de nu har 560 kvadratmeter at boltre sig på.

Det er Mia Toft og Tina Rank Franzen, der siden 2012 har stået i spidsen for Arden Fysioterapi på Vestergade 21 – nabo til den tidligere Arden Kro, som Mia og Tina rent faktisk valgte at købe sidste år med planer om, at der skulle opføres et sundhedshus på grunden.

- Da vi købte grunden, var der på forhånd lavet en aftale med det lokale byggefirma Myhlenberg, om at de ville købe grunden af os, og skulle stå for opførelsen af det sundhedshus, der var planer om, fortæller Mia Toft, der fortsætter:

- Der var også lavet konkrete tegninger, og der var dialog med flere aktører i branchen, men af forskellige årsager måtte drømmen om sundhedshuset opgives. Myhlenberg har dog fortsat købt grunden af os, og er nu i gang med at opføre en ny dagligvarebutik.

- Men vi havde på ingen måde mistet lysten til at blive herre i eget hus, så vi gik i forhandling med vores udlejer om at købe de bygninger, hvor Arden Fysioterapi har haft hjemme siden 2010, og fra den 1. september blev vi selv ejere af ejendommen.

- Som en del af købsaftalen blev det aftalt, at Myhlenberg skulle stå for en større ombygning, således at vi blandt andet fik inddraget kælderen til fysioterapi, herunder også den del, der tidligere har været brugt til cykelhandel, fortæller Mia Toft.

Mere pladskrævendet

Dermed har Arden Fysioterapi fået 140 ekstra kvadratmeter, og tæller nu i alt 560 kvadratmeter.

- For år tilbage skulle man som fysioterapeut ikke bruge så megen plads. Her skete de fleste behandlinger på en briks. I dag er fysioterapi et aktivt og levende træningshus med en lang række forskellige og varierede tilbud. Alt fra cirkeltræning, slyngetræningshold, efterfødselshold til aktiviteter med fokus på kost, motion og at forebygge livsstilssygdomme. De aktiviteter kræver meget mere plads, og derfor har udvidelsen, været meget tiltrængt, fortæller Tina Rank Franzen.

- Selvom det ikke blev til et samlet sundhedshus, som vi i starten drømte om, og som kunne været blevet et stort aktiv for Arden som by, så er vi superglade for vores nye faciliteter, der gør det endnu mere attraktivt for vores brugere, at komme i huset, slutter hun.

De nye flotte lokaler markeres med en reception fredag den 1. november fra kl. 14.00 til 17.00.