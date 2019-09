Arden er fuld af liv

ARDEN: I september kan Arden fejre, at det er 150 år siden, at strækningen mellem Randers og Aalborg på den jyske længdebane blev indviet.

Arden – 150 år – og stadig fuld af liv. Sådan lyder sloganet for jubilæumsmarkeringen, der løber af stablen over efteråret. Til trods for at jubilæumsdagen ligger i september, har fællesrådet i Arden slået et slag for, at det skal fejres over flere måneder. Ifølge dem er en enkelt dag langt fra nok til at fejre byens eksistens og udvikling gennem så mange år.

- Målsætningen er, at det ikke kun skal være fokuseret om selve jubilæumsdagen. Det skal være et længere forløb, som kan fortælle, at der er en historie omkring byen, men også en nutid, hvor byen hele tiden udvikler sig, siger Arne Arildsen, medlem af fællesrådet.

I samarbejde med skolen, dagtilbud, kulturhuset, kirken, biblioteket og hallen har fællesrådet fået sammensat et program med et væld af forskellige arrangementer.

Et af de vigtigste ting ved programmet er nemlig at vise, hvad byen har at byde på, og det gør man bedst ved at samle alt i én, mener Arne Arildsen.

- Normalt ville Kulturhuset for eksempel lave et program for sig selv, men nu er alle gået sammen i ét program. Det handler om at vise det liv, der er i byen, som man kan opleve som borger til hverdag. Vi skal vise, hvad vi kan, når vi går sammen, siger han.

Sammenhold skal fejres

Selve jubilæet markeres for alvor i uge 38, hvor arrangementer for både store og små er på programmet. Til børnene er der blandt andet fortællekoncert med Stine Michel og EventyrOrkestret.

Derudover er der cirkus workshop for 2. klasserne på Arden Skole, der slutter ugen af med en forestilling lørdag den. 21. september, hvor der også er gratis morgenkaffebord for alle.

Til de voksne er der om fredagen fest- og danseaften i Kulturhuset. Derudover er der også et historisk foredrag den 2. oktober om, da jernbanen kom til Himmerland.

Det har i fællesrådet været vigtigt at markere og fejre jubilæet for jernbanen, da den var forudsætningen for etableringen og sidenhen udviklingen af Arden.

- Den har været med til at gøre Arden til en attraktiv by kombineret med bred palet af servicefunktioner, der gør man kan leve i byen uden, at man for eksempel skal sende sine børn et andet sted hen i skole eller børnehave, siger Arne Arildsen.

Udover danseaftenen om fredagen, er alle arrangementer i uge 38 gratis, så fællesrådet satser på en god opbakning fra byens borgere.

- Vi håber selvfølgelig, at folk får øje på arrangementerne og møder op. Der er heldigvis en god tradition for, at man støtter op om det, der sker i byen. Det er med til at give det sammenhold, vi har, og som vi også fejrer med jubilæet, siger Arne Arnildsen.