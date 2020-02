Anna Mejlhede stopper som præst i Skelund FARVEL: Sammen med ægtefællen, Lars Holbæk, flytter Anna Mejlhede fra præstegården i Skelund med udgangen af februar

SKELUND: Anna Mejlhede, 51 år, stopper som sognepræst i Visborg og Skelund sogne.

Hun og hendes mand, kommandørkaptajn Lars Holbæk, flytter fra præstegården i Skelund med udgangen af februar måned i år.

Anna Mejlhedes tid i embedet blev dermed kort.

Hun tiltrådte stillingen i juni sidste år og har været syg hen over vinteren.

I mellemtiden har sognepræst Anne Bundgaard Hansen vikarieret for hende.

Måske afskedsreception

- Jeg kan ikke sige noget om baggrunden for, at Anna Mejlhede stopper.

- Men der er ikke noget dramatisk i det.

- Der er ingen, der smækker med døren, forsikrer provst Carsten Bøgh Pedersen.

Hvis Anna Mejlhede raskmelder sig inden udgangen af februar, vil der formentlig blive holdt en afskedsreception for hende, oplyser provsten.

Stillingen slås op 3. marts.

- Ganske vist er der præstemangel i Danmark, og der er ikke mange ansøgere til stillingerne generelt set.

- Men det er lykkedes os før, lyder det med fortrøstning fra Carsten Bøgh Pedersen.

Fra Nyboder til Skelund

Anna Mejlhede kom til Skelund med en baggrund som storbypræst.

Hun havde i ni år inden været sogne- og orlogspræst ved Holmens Kirke i København.

I et interview i Nordjyske Stiftstidende sidste sommer sagde Anna Mejlhede, at hun aldrig havde set så varmt et stillingsopslag som til stillingen i Skelund.

Hun følte sig taget ”utrolig godt imod” af menighedsrådene.

Anna Mejlhede har ikke over for Nordjyske Stiftstidende ønsket at kommentere sin fratrædelse.