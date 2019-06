Amerikaneraften på Rold StorKro

REBILD: Rold StorKro ved foden af Rebild Bakker byder sommeren igennem på en bred buket af arrangementer og nye tiltag. Ét af dem er den 4. juli, hvor den dansk-amerikanske musiker Ryan Sam kigger forbi i forlængelse af Rebildfesten. Samtidig tændes der op grillen.

- Vi laver traditionen tro forskellige tiltag i løbet af sommeren, og glæder os meget til den 4. juli, hvor vi får besøg af Ryan Sam, samtidig med, at vi også får besøg af en grillmester, der vil stå i spidsen for en rigtig amerikansk BBQ-aften, fortæller Bente Kirkegaard Pedersen fra Rold StorKro.

Musiker Ryan Sam er født og opvokset i Aalborg, men bor i dag i New York. Han har gået på det kongelige musikkonservatorium i København, hvor fokus var klassisk musik. Men da han var færdig, var det alligevel den rytmiske musik, der trak, og efter en årrække i forskellige bands som forsanger, rykkede han i 1995 teltpælene op og flyttede til Rio. Her fik han en pladekontrakt og udgav sin første single ’I Found Her’.

For fem år siden flyttede han til New York, og er i dag en meget populær solo-live-performer på blandt andet Manhattan og Queens. Med sin unikke soulstemme gengiver han cover-sange fyldt med respekt for den oprindelige kunstner. Dette krydres med hans egne sange i en cocktail af det klassiske over jazz og opera-genren til mere soulpræget pop i den dansevenlige stil.

- Vi er rigtig glade for, at Ryan kigger forbi Rold StorKro, og der venter med garanti en stor oplevelse. Og når vi så samtidig har sørget for lækkerier på grillen, så er jeg sikker på, at det bliver en god aften, fortæller Bente, der også nævner, at sommeren byder på mange andre arrangementer og nye tiltag på Rold StorKro.

- Vi har som noget nyt blandt andet også etableret en autocamperplads, hvilket har været en kæmpe succes. Der er i hvert fald rigtig mange besøgende, både fra Danmark, men også mange andre steder i Europa, fortæller Bente, der set fra en hendes stol, håber på en dejlig dansk sommer, der dog ikke behøver være lige så stegende varm som sidste år.

- Når der er varmt over en længere periode, søger folk med vandet. Hos os har vi i stedet skoven, bakkerne og naturen, og den kombination passer allerbedst til lidt blandet dansk sommervejr, lyder det afslutningsvist fra Bente.