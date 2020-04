Ambufest gav op og aflyser 100 års festen

HOBRO: Ambufesten i Hobro lider nu samme kranke corona-skæbne som alle landets andre store sommerfestivaler og koncerter.

Den aflyses og flyttes til 2021.

- Vi må - som alle andre arrangører af store begivenheder - desværre aflyse årets Ambufest som skulle være den helt store fejring af 100 års jubilæum.

Jeg henviser til vores facebookside, som er opdateret med information vedrørende aflysningen, og til vores hjemmeside, som bliver opdateret umiddelbart efter påsken, meddeler Jørn Jensen, der er formand for Ambufesten.

- Vi er i fuld gang med en positiv dialog med alle de store koncertnavne, musikere, leverandører og frivillige internt i Ambu regi og selvfølgelig også med alle de medhjælpende foreninger generelt.

Støttearmbånd

- Vores mål er selvklart Ambufestens overlevelse og en flytning af det store setup, vi havde på plads i 2020, til næste år - i 2021, bebuder Jørn Jensen.

Hvis du har lyst til at støtte Ambufesten, kan du købe det særlige Ambu 100 støttearmbånd, som blev fremstillet netop for at markere 100 års jubilæet for festlighederne.

Armbåndet, som nu får nu en særlig plads i Ambu historien, sælges for 25 kroner stykket, og pengene går ubeskåret til musikken i 2021.

Støttearmbåndet kan købes hos OK Onsild - Spar Nord - Meny - Victor - Gate 36 - Kop & Kande - Hobro Helse Sport - Hobro IK - Cafe 1913.

Vi kæmper videre

På sin facebookside skriver et andet Ambu-bestyrelsesmedlem - Christian Johnson - om aflysningen:

- Bestyrelse og udvalg begynder nu et kæmpe arbejde med at få afviklet det, der skulle have været en historisk jubilæumsfest, og med se fremad for at sikre Ambufestens overlevelse.

- Vi ved, at der vil komme mange spørgsmål, og dem skal vi nok besvare hen ad vejen.

- Ambufesten har eksisteret siden 1920, og det skal vi først og fremmest sikre, at den bliver ved med.

- Pas på hinanden og hold humøret højt, opmuntrer Christian Johnson.