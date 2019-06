Ambassadører har startet nedtællingen til Stafet For Livet i Arden

Og det er netop også det, som årets stafet omhandler med temaet ”Sammen for liv uden kræft”. I år afvikles udgaven i Arden den 7 - 8. september ved Arden Skoles idrætsplads, og forberedelserne er allerede godt i gang.

Nogle af dem, der er med til at synliggøre stafetterne, er ambassadørerne. På landsplan er der mange kendte ansigter, der stiller op, bl.a. Maria Montell, Søren Gade, Rikke Nielsen og Daniel Svensson. De har alle selv været berørt af kræft på en eller anden måde.

Også i Arden er der kendte ansigter som ambassadører, nemlig butiksindehaver i ”Savage Corner” Vivi Jessen og formanden for Kulturhusforeningen, Arne Arildsen. Begge har gennem mange år været aktive inden for frivilligt arbejde på forskellige fronter, og står nu også frem for Stafet For Livet.

Udover at starte som ambassadør ved sidste års stafet, fik Vivi Jessen også samlet godt 50 deltagere til sit hold ”Vesterhavsvandrerne”. Og Vivi er klar igen i år – både som ambassadør og som holdkaptajn. Hun fortæller, at hun gennem mange år har støttet Kræftens Bekæmpelse, da det er så vigtig en sag, der berører utroligt mange mennesker.

- Nærmest ugentligt møder jeg kvinder i butikken, der fortæller om deres berøring med kræft – som ramt eller som pårørende. Men noget, der særligt har gjort indtryk det sidste års tid, er den betydning Kræftens bekæmpelse har haft for min niece på 17 år, der sidste år blev ramt af kræft, men nu er kommet godt igennem.

- Kræftens bekæmpelse gør rigtigt meget for børn og unge, både med støtte, psykologhjælp m.v., men også ved at skabe et godt fællesskab for de kræftramte unge. Samtidig afholdes forskellige arrangementer, herunder ferierejser for familierne, så der også kommer fokus på gode oplevelser under forløbet. Og det betyder virkelig meget at få et positivt afbræk fra en hverdag, der ellers omhandler sygdom, bekymringer, hospitalsbesøg osv. fortæller Vivi.

Den anden Arden-ambassadør er Arne Arildsen, der som mange andre har haft venner, familie og bekendte, der har haft kræft. Han har derfor i en række år været aktiv i forbindelse med Kræftens Bekæmpelses årlige landsindsamling.

- Da kræft er en sygdom, som så mange mennesker er berørt af, vil vi alle - før eller siden – støde på den, og i det perspektiv bliver det relevant for os alle. Stafet For Livet er en god mulighed for at give et bidrag til at støtte den vigtige oplysning og forskning, og man kan bidrage uanset om man kommer som gæst en halv time, eller man deltager i alle stafettens 24 timer, fortæller Arne, der endvidere kan fortælle, at en række lokale foreninger og institutioner har arrangeret et foredrag d. 5. september i Arden Hallerne med en af de landskendte ambassadører, håndboldspilleren Daniel Svensson. Det bliver et underholdende og livsbekræftende foredrag, der handler om kampen mod kræft – og det at finde gejsten igen. Foredraget bliver opstartsarrangement til årets Stafet For Livet i Arden, da stafetten finder sted weekend umiddelbart efter, nemlig d. 7-8. september ved Arden Skoles idrætsplads.

Læs mere på Facebook – på ”Stafet for livet Arden” – eller på: www.stafetforlivet.dk/stafet/arden.