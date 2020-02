Alt for voldsom udnyttelse af grund på Krogsvej 17

SKØRPING: Angående Krogsvej 17 i Skørping.

23. november i fjor kunne man på Nordjyske.dk læse om kommunens overvejelser omkring brugen af den tidligere købte ejendom på Stendalsvej 1 i Rebild.

Det er en grund på ca. 0,9 hektar.

Borgmesteren vurderede på daværende tidspunkt, at arealet skaber mulighed for seks – syv boliger.

På Krogsvej 17 i Skørping, ligger en grund på cirka 0,67 hektar.

Her er der ansøgt om etablering af 19 boliger i to plan.

Vi er meget imod, at kommunen måske vil imødekomme projekt-magernes forslag.

Deres udgangspunkt for projektet har hele tiden været en forventning om, at kommunen ville acceptere en bebyggelsesprocent på omkring 40 - samt en overskridelse af skovbyggelinien med cirka 24 meter.

Ikke bærbart

Udgangspunktet for, at det endelige projekt kan blive et rart sted at bo både for de mange nye beboere og de beboere, der bliver naboer til de nye huse, er at grunden skal kunne ”bære et byggeri”.

Det er i planlægningsfasen, det skal sikres, at grund og boliger er i harmoni med omgivelserne.

For at det nye boligområde kan indpasses i det nuværende boligområde, må det ikke skille sig ud fra den eksisterende boligmasse.

Passer ikke ind i omgivelser

Der skal være tale om boliger i kun et plan.

Det ansøgte projekt med 19 tæt-lav boliger, i to plan, er en alt for voldsom udnyttelse af grunden.

Byggeriet vil ikke passe ind i de eksisterende naturlige omgivelser.

Ligesom husene i to plan vil ødelægge såvel udsynet som lysindfald for flere af de nuværende boliger, hvilket heller ikke er acceptabelt.

Rebild kommune bør forlange, at projektet ændres, så der kun bliver mulighed for at bygge fem til seks boliger i et plan.

Man må kræve, at bebyggelsen overholder gældende by- og lokalplan.

De kommende boliger kan med stor fordel udformes, så de ligner husene i Andelsforeningen Skovlyst, som er grundens nabo mod syd.