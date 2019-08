Als-Øster Hurup Kirkekor er tilbage på Havnen

ØSTER HURUP: Efter at Als-Øster Hurup Kirkekor hver aften i juli måned har sunget for til de overordentligt velbesøgte fælles aftensange - hvor tilsammen over 1.200 sangglade mennesker sang med på den danske sangskat - starter korets sensommer-aktiviteter med at koret igen synger på Øster Hurup Havn.

Fredag den 23. august foregår det på Restaurant Neptuns terrasse kl. 20.30, altså lige mens solen går ned - og med et blandet program af danske sange, fortrinsvis af Kim Larsen og Benny Andersen.

Koret synger selvfølgelig også for til et par fællessange, så publikum kan få genoplevet den særlige følelse det er at synge sammen, akkompagneret af bølgeskvulp og mågeskrig.

Der er selvfølgelig gratis adgang - og Restaurant Neptun har igen lovet at holde åbent for både tørt og vådt, både før, under og efter koncerten, så ingen behøver at sidde tørmundet og lytte til koret.

Man er dog velkommen til blot at lytte, der er ingen købetvang!

Så kom og nyd solens sidste stråler over Kattegat, bølgernes blide skvulpen - og korets smukke stemmer. Hvis det imod forventning bliver dårligt vejr, trækker vi inden døre i Havnens Fælleshus.

Der er selvfølgelig gratis adgang.