Almindelig dansk familie og en flok parasitter fra Korea

SKØRPING: Et dansk feel-good drama er på vej til Kinorevuen i Skørping, som viser En Helt Almindelig Familie.

En fortælling om en lille forstandsfamilie, hvis liv bliver totalt vendt på hovedet, da faderen vælger at skifte køn.

En Helt Almindelig Familie

Emma på 11 vokser op i en helt almindelig familie.

Men da det viser sig, at Emmas far, Thomas, er transkønnet, vender det op og ned på alting.

Både far og datter kæmper for at holde fast i alt det, de havde sammen, mens de samtidig må acceptere, at alting er anderledes nu.

For kan Thomas, der nu hedder Agnete, stadig lide fodbold?

Og kan man overhovedet være far, når man er en kvinde?

Det er ikke ukompliceret stof, instruktør Malou Reymann sætter tænderne i med afsæt i sin egen familiehistorie.

Mikkel Boe Følsgaards indtager rollen som Thomas/Agnete.

Parasitter

Koreanske Bong Joon klatrede helt tii tops, da hans franske Guldpalme-trumf fik føjet fire amerikansk Oscar-statuetter til.

Parasite er den første ikke-engelske film, som vinder en Oscar i den fornemste kategori af dem alle som årets film.

Filmen skiller sig også ud som et kompromisløst og tankevækkende filmværk - både hvad angår æstetik og indhold.

Parasite pendulerer i sit uudgrundelige genremiks fra komedie til thriller.

Samtidig serverer den en iskold bredside mod samfundets stigende ulighed.

En uventet trussel

Ki-woo bor sammen med sin søster, Ki-jung, og sine forældre i en snusket kælder i Seouls slumkvarter og drømmer om en bedre tilværelse.

Muligheden opstår, da Ki-woo på sin vens anbefaling får et job som engelsktutor for den kønne, unge Da-hye, hvis hovedrige far og neurotiske mor betaler godt for lektiehjælpen.

Hurtigt aner Ki-woo, at han med enkle manøvrer kan infiltrere familien og samtidig sikre sin egen.

Pludselig er den kreative Ki-jung ansat som kunstterapeut for Da-hyes uregerlige lillebror.

Fadere Ki-taek får tjansen som chauffør og moderen Chung-sook som husholder.

Som parasitter æder de sig grådigt ind på den intetanende families domæne, men lykken varer kort.

For en uventet trussel lurer lige under dem og bebuder afsløring, hvis de ikke handler hurtigt.

The Cave

I sin oscarnominerede dokumentarfilm The Cave leverer instruktør Feras Fayyad (Last Men in Aleppo) en gribende historie om den syriske krig.

For de civile, som er fanget i den belejret bydel Al Ghouta, er det muligt at finde håb og sikkerhed i det underjordiske hospital, kaldet The Cave.

Her arbejder den ledende børnelæge Dr. Amani Ballour og hendes kollegaer Samaher og Dr. Alaa, som alle - her under jorden - har sikret sig retten til at arbejde på lige vilkår med deres mandelige kollegaer.

Daglige bombrdementer

Noget, der ville være helt utænkeligt i den syrisk herskende patriarkalske kultur over jorden.

Filmen følger kvinderne, når de kæmper med daglige bombardementer.

Konstant i underskud af forsyninger og med en overhængende trussel af kemiske angreb.

Således maler The Cave et portræt af mod, modtandskraft og ikke mindst af kvindelig solidaritet.