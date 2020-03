Alle fortjener at opleve biernes verden tæt på

MARIAGERFJORD: Alle fortjener at opleve biernes verden helt tæt på.

Det siger Flemming Fabricius, som er formand for Mariagerfjord Biavler Forening.

Med premiere mandag 9. marts står foreningen bag et begynderkursis i biavl.

Her får du du mulighed for at få et enestående indblik i en af naturens delikate indretninger.

Og som en vægtig biting har du mulighed for at høste din egen honning.

Har du i øvrigt tænkt over, hvordan et samfund med 50.000 bier kan arbejde sammen for et fælles bedste, og hvordan de indbyrdes kan kommunikere med hinanden?

Bierne og blomsterne

Eller har du mon tænkt over, hvad bierne egentlig laver, når de bestøver blomster?

Og på, hvordan bierne finder frem til blomsterne?

Dette og meget mere får du svar på under Mariagerfjord Biavlerforening begynderkursus i biavl.

Her får kursisterne indgående viden om biernes liv og deres betydning for bestøvningen af markernes, havernes og naturens blomstrende planter.

Og så lærer du om det praktiske arbejde med at passe en bifamilie.

En helt særlig oplevelse

- Det er en helt særlig oplevelse at passe en bifamilie og at følge dens liv og færden i løbet af året.

- Du bliver opmærksom på naturen på en helt anden måde.

For eksempel lægger du i højere grad mærke til, hvilke planter der gror i nærheden af bistadet, og så er du jo lige nødt til at studere blomsterne for at se, hvilke insekter som besøger den, siger Flemming Fabricius, formand for Mariagerfjord Biavlerforening.

Kurserne indledes med teoriaftner, hvor kursisterne blandt andet lærer om biernes samfund, det nødvendige materiel til biavlen og om honningbehandling.

Ud i skolebigården til foråret

Når foråret har fået fat, er det tid til, at kursisterne rykker ud i skolebigården, som er det sted, hvor foreningen har opstillet bistader.

Her vil kursisterne hen over sommeren lære at passe en bifamilie i praksis.

Og så er du ellers klar til dig egen bifamilie, hvis det er dit mål.

- Har du først fået bier i haven, så kan du roligt regne med, at intet er som før.

For du vil uvægerligt kigge til bierne for at se, om de flyver, eller om de har pollen med hjem.

Og bemærke, hvilken farve det hjemhentede pollen har.

Du vil følge dine biers færden

- Kommer du først i gang med biavl, så vil du finde ud af, at bierne er en uudtømmelig kilde til forundring, forsikrer Flemming Fabricius.

Bagefter er du selvfølgelig velkommen til at deltage i foreningens møder, hvor der er rig lejlighed til at få svar på de spørgsmål som opstår, når du iagttager og arbejder med bierne.

Kurset foregår i biavlerforeningens lokaler på Døstrupvej 64 i Hørby Skoleby - ved produktionsskolen (nu FGU)

Du kan også læse mere om at blive biavler på www.blivbiavler.