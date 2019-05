Allan Olsen vil spille i Siem

SIEM: Musikeren Allan Olsen har besluttet sig for at lave en turné til en række landsbyer og flækker, han aldrig før har besøgt.

Og her er Siem altså kommet med på listen over de i alt 49 forsamlingshuse, hvor han giver koncert fra 12. september og et halvt år frem.

- Vi har været så heldige at være blandt de forsamlingshuse, som han gæster. Han kommer til Siem lørdag 29. februar 2020, kan en begejstret Hanne Sørensen fra forsamlingshusets bestyrelse oplyse.

Forsamlingshuset kan netop nu se tilbage på en veloverstået koncert med Lune Carlsen og Martin Jønsson, hvor folk kom fra Hjallerup, Hjørring, Storvorde, Skørping, Terndrup, Siem og mange andre steder for at deltage.

Alt var udsolgt længe før koncerten, hvor hele salen sang med på Kim Larsens sange. Der var ønskekoncert - forstået på den måde, at publikum kunne ønske lige, hvad de gerne ville høre, og var der nogle af sangene, de ikke havde spillet længe, måtte de lige ty til en iPad for at finde teksten, og så kørte det hele alligevel.

Siem Forsamlingshus har fået økonomisk støtte fra Rebild Kommunes kulturpulje, som har gjort det nemmere at få økonomien til at hænge sammen ved sådan et arrangement.

Næste arrangement i Siem er byfesten lørdag 15. juni. Den ligger i år en uge senere, da pinsen falder den lørdag, landsbyen plejer at holde fest.

- Men vi skal jo ikke ud at konkurrere med Terndrup, siger Hanne Sørensen om Terndrups traditionsrige Folkefest i pinsen.