Aktivitetscentre slår dørene op

Skønt corona-pandemien strammer grebet mange steder i landet, er smitten i Mariagerfjord Kommune begrænset.

Derfor åbner kommunens aktivitetscentre fra mandag 21. september for indendørsaktiviteter. Det er en god nyhed for de ældre borgere, der alle ugens hverdage kan besøge aktivitetscentrene for socialt samvær samt hyggelige og opbyggelige sysler.

Det glæder Jan Andersen, der er formand for kommunens udvalg for sundhed og omsorg.

- Det har gennem lang tid været et stort ønske fra brugere og pårørende, at der åbnes mere op for aktivitetscentrene. Når der er gået så lang tid, er der risiko for, at flere er kommet til at føle sig socialt isolerede eller føler sig ensomme, siger Jan Andersen.

- Hen over sommeren har mange ældre haft fornøjelse af, at vi åbnede for udendørsaktiviteter. Det har været godt, selvom det danske sommervejr i år har ladet en del tilbage at ønske. Nu banker efteråret på døren, og så er det dejligt, at vi nu kan byde de ældre velkommen indenfor i varmen, tilføjer udvalgsformanden.

Selvom dagligdagen på kommunens seks aktivitetscentre snart nærmer sig normalen, er intet ligesom før corona gjorde sit indtog i Danmark.

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand og hygiejne vil nemlig blive overholdt til punkt og prikke, bedyrer sundheds- og ældrechef Michael Tidemand.

- Vi passer naturligvis godt på de ældre. Vi sørger for god afstand og høj hygiejne med hyppig afspritning og grundig rengøring. Aktiviteterne kommer blandt andet til at ske i små grupper, vi portionsanretter forplejningen og så sørger vi for, at brugerne af aktivitetscentrene ikke kommer i kontakt med beboerne, siger Michael Tidemand.

- Vi følger smittetrykket nøje, og vi kan komme i den situation, at hvis smittetrykket stiger, kan vi blive nødt til at lukke aktiviteterne ned igen i en periode, fortsætter sundheds- og ældrechefen.

Mens de ældre atter kan komme indenfor på mandag, må frivillige og foreningsaktive stadig væbne sig med tålmodighed. Her er det indtil videre planen, at der først åbnes for deres adgang med udgangen af oktober.

- Vi nyder, når aktivitetscentrene summer af liv og er glade for, at de frivillige står på spring til at give vores beboere en masse gode oplevelser. Derfor krydser vi fingre for, at smittetrykket i Mariagerfjord Kommune forbliver lavt, så vi også snart kan byde dem indenfor, slutter Michael Tidemand.