Aktive erhvervsfolk i kikkerten

Det er igen blevet tid til at finde en vinder af Mariagerfjord Erhvervsråds ”Aktiv Pris”.

”Aktiv Prisen” er øremærket til en person, en gruppe af personer eller en virksomhed, der i det forgangne år har ydet en ekstraordinær erhvervsmæssig indsats i Mariagerfjord kommune. Eller til den gode idé, som har gjort en forskel.

Hvem der skal have prisen i denne omgang afsløres på Mariagerfjord Erhvervsråds generalforsamling i marts, men allerede nu har erhvervsrådet brug for hjælp til at få udpeget potentielle prisvindere.

- Vi ved, at mange yder en stor indsats i kommunen, og at en stor del af de lokale virksomheder er i rigtig positiv udvikling, men vi kender ikke nødvendigvis alle de konkrete personer eller virksomheders specifikke indsatser, forklarer Michael Christiansen, erhvervschef hos Mariagerfjord Erhvervsråd.

Der er åbent for at indstille kandidater via Mariagerfjord Erhvervsråds hjemmeside indtil fredag 19. februar 2021, inden det i sidste instans bliver op til deltagerne i forårets generalforsamling at stemme om, hvem de synes, der skal løbe med æren og en gevinst til en værdi af 10.000 kr.

Udover at der skal findes en vinder af ”Aktiv Prisen 2021” skal der også kåres en vinder af ”Aktiv Prisen 2020”, efter at prisoverrækkelsen sidste år blev aflyst som følge af forårets corona-nedlukning.

Tidligere vindere af Mariagerfjord Erhvervsråds ”Aktiv Pris” er BEWi Synbra, Beierholm, PowerCon, Eurowind Energy, Aage Vestergaard Larsen A/S, Hobro IK, Vebbestrup Flødeis, DAVA Foods og senest Gert Hansen fra BEWi Synbra.