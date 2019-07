Aktiv Ferie hitter igen

MARIAGERFJORD/REBILD: Aktiv Ferie-konceptet i Mariagerfjord og Rebild Kommune har også denne sommer vist sig at være et sikkert hit.

I alle hjørner af de to kommuner blev man i uge 27 mødt af glade, aktive børn og engagerede frivillige til trods for et lidt koldt og vådt sommervejr.

Sammenlagt var der godt 300 børn, der i den første uge af skolernes sommerferie havde tilmeldt sig en af Aktiv Feries aktiviteter og prøvede kræfter med alt fra vikingekamp til motocross.

De mange aktive børn fordelte sig på 22 hold. For størstepartens vedkommende organiseret af lokale foreningsfrivillige, som gladeligt bruger en del af deres sommerferie på at afholde en aktivitet for børnene i de to kommuner.

- Det er så skønt at opleve det engagement, som er hos alle de frivillige. De har forberedt sig godt, og de giver den hele armen for at børnene får en god oplevelse, konstaterer Maria Bisgaard, som er Mariagerfjord Kommunes koordinator på Aktiv Ferie.

Samarbejdet mellem Mariagerfjord og Rebild kommuner har efterhånden mange år på bagen og går helt tilbage til 2007.

Erfaringen er, at børnene faktisk flytter sig på tværs af kommunegrænsen - og at det ikke bare handler om et par stykker.

Der er deltagere fra begge kommuner på stort set alle hold.

- Så samarbejdet er helt sikkert til gavn for børnene - men selvfølgelig også for foreningerne, som via Aktiv Ferie får markedsført deres aktiviteter over et stort geografisk område, påpeger Maria Bisgaard.

Nogle af arrangørerne har været med i mange år, men der kommer også løbende nye til.

Motivationen er forskellig, men mange er naturligvis med for at gøre børnene og forældrene opmærksomme på deres forening - i håb om at hverve nye medlemmer.

Andre er bare med, fordi de synes det er sjovt at lave noget for børnene og på den måde kunne tjene lidt til klubben - også selvom de måske ikke har hold, børnene kan melde sig til efterfølgende.

- Aktiv Ferie handler i bund og grund om at aktivere børn i 2.-6. klasse og give dem mulighed for at opleve og prøve noget nyt i deres ferie - og så er det jo bare dejligt, at så mange deltager, bemærker Jane Grøn, formand for udvalget for kultur og fritid i Mariagerfjord Kommune.

Aktiv Ferie er i øvrigt klar med 15 nye hold i uge 32.

Nogle af holdene er stadig åbne for tilmelding via hjemmesiden www.aktiv-ferie.nu