Aktiv Ferie hitter fortsat

MARIAGERFJORD/REBILD: Også i år kunne Rebild og Mariagerfjord Kommune glæde sig over stor ungdommelig opbakning til de forskellige efterårsferieaktiviteter på tværs af kommunegrænsen.

I alt 337 børn og unge fra Mariagerfjord Kommune brugte således efterårsferien på at deltage i 15 forskellige Aktiv Ferie-aktiviteter, arrangeret af det lokale foreningsliv.

Aktiv Ferie-aktiviteterne omfattede bl. a. svømning og dykning, e-sport, ridning, håndbold og badminton og filmværksted, og koordinator Maria Bisgaard erfarede hurtigt, at e-sport ikke nødvendigvis er at sidde stille ved en computer og spille.

- Da jeg kom ud i Hadsund Hallerne for at besøge et af vores nye hold "CS:GO og Nerf Gun event" med foreningen Hadsund Heroes var der liv og glade dage.

- I den ene ende sad som forventet en gruppe drenge og spillede computer, men i den anden ende af hallen var en gruppe i fuld gang med at udleve spillet i en nerf gun-match, med de populære nerf guns, fortæller hun.

Generelt har hun stor ros til over for de frivillige foreningsrepræsentanter, som også i år var med til at gøre Aktiv Ferie-tilbudet muligt.

- Det er så skønt at opleve det engagement, som er hos alle de frivillige. De har forberedt sig godt, og de giver den hele armen for, at der skal være styr på alt, fremhæver Maria Bisgaard, og hun bakkes op af formanden for Mariagerfjord Kommunes kultur- og fritidsudvalg, Jane Grøn (S).

- Med Aktiv Ferie kan vi både tilbyde kommunens børn forskellige aktiviteter og samtidig understøtte de frivilliges arbejde.

- Og måske giver det så samtidig foreningslivet mulighed for at hverve nye medlemmer, bemærker hun.