Aksel kan fejre 30-års jubilæum

TERNDRUP: Aksel Otte kan fejre et fornemt 30-års jubilæum hos Idemøbler Max Jessen, Terndrup.

Efter at have haft egen møbelforretning på butikstorvet i Hadsund, blev Aksel Otte ansat hos Idemøbler Max Jessen i juli måned 1989. Aksels karriere i møbelbranchen var dog startet mange år tidligere i en anden møbelforretning i Hadsund. Dengang som arbejdsdreng til den nette sum af 5 kr. i timen, som var 2 kr. mere end hos byens boghandel, hvor han allerede arbejdede. Aksel blev fristet af den forbedrede løn, og det skulle vise sig at blive starten på en lang karriere i møbelbranchen, hvor han først blev udlært af mester Bjarne Mikkelsen, og senere var med til at flytte butikken op på det nybyggede butikstorv i Hadsund.

Hos Idemøbler stod et nyt og moderne møbelhus klar på den nuværende adresse i 1985, og man havde meget travlt. Derfor kom Lau Jessen hjem efter et ophold i en møbelforretning i New Orleans USA for i partnerskab med sin far Max Jessen, at udvikle virksomheden yderligere.

Her manglede de en dygtig medarbejder, og de kontaktede Aksel Otte, som sagde ja tak til udfordringen. Det er nu 30 år siden.

I alle årene har Aksel været en meget omgængelig person med en særlig evne til at skabe en positiv stemning omkring sig. Der er altid smil, sjov og en fantastisk varme omkring Aksel.

Privat bor Aksel Otte i Hadsund med sin kone Helen. Parret har døtrene Kit og Rikke.