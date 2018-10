Afslutningsstævne i Aarestrup Rideklub

Aarestrup Rideklub har afholdt afslutningsstævne. Her blev de mange humørfyldte elever budt velkommen og delt op i to hold, der skulle dyste mod hinanden i ringridningsdyst, hvor det gjaldt om at fange en ring med en pind.

Efter strabadserne, der krævede massevis af koncentration, blev der talt point sammen, og det var et meget lige opgør mellem de to hold. Bagefter var der pølser med brød, vand/øl til alle - også forældrene. Lækkerierne blev indtaget på bedste og hyggeligste vis i stalden på halmballer.

Der blev uddelt rosetter af rideinstruktør Annika Maria Hansen, og hestene blev begavet af deres dygtige elever. Således havde tre elever været meget aktive med at lave navneskilte brændt i træ til alle hestene. Det frembragte jubel og klapsalver frem blandt publikum.

Rideklubben er meget glade for, at der igen i år har været hesteejere, der har stillet egnede ponyer og heste til rådighed, så det er muligt for dem, der ikke selv ejer en hest, at deltage i undervisningen.

Undervisningen handler i øvrigt ikke kun om ridning, men blandt andet også om omgang med hesten, pleje og pasning af udstyr.

Der er et supergodt socialt liv i Aarestrup Rideklub, hvor både unge og ældre plejer deres hobby.