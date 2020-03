Aflysninger på stribe i Rebild Kommune

REBILD: Aflysning på aflysning på aflysning.

Mails om arrangementer, der alligevel ikke bliver til noget, fylder i disse dage mere end noget andet Himmerlands-redaktionens mail-boks.

I Rebild Kommune har kommunen således valgt at udsætte en lang række af de arrangementer, som kommunen selv står for.

Det kan for eksempel være møder på ældrecentrene, skolefester, bedsteforældredage i børnehaver og lignende.

Direktør Charlotte Larsen er leder af den krisestab, der koordinerer kommunens indsats i forhold til coronavirus, og hun kalder beslutningen nødvendig:

- Det er da rigtig ærgerligt, at vi er nødt til at aflyse en lang række arrangementer, som mange borgere havde glædet sig til at deltage i. Men det er afgørende vigtigt, at vi alle hjælper til med at begrænse smitten med coronavirus, og her er en vigtig del at begrænse fysisk kontakt mellem mennesker.

- Vi har også besluttet, at der kun afholdes nødvendige møder og aktiviteter for ansatte i kommunen.

- Skal dette have effekt, må vi også begrænse andre aktiviteter på vores lokaliteter, siger Charlotte Larsen.

Rebild Kommune kan ikke sige præcist, hvilke arrangementer der aflyses, da de afvikles af mange forskellige afdelinger og institutioner, og beslutningerne om eventuelt at aflyse tages decentralt.

I stedet opfordres borgere, der har planlagt at deltage i et kommunalt arrangement, til at tjekke hos den enkelte arrangør, om det gennemføres.

Blandt de arrangementer, der ikke bliver til noget i Rebild, er:

Terndrup- Blenstrup-Bælum Seniorer aflyser det planlagte foredrag med eventyrer i Blenstrup Hallen.

Brugerrådet på Terndrup Ældrecenter aflyser underholdningsarrangementet med Lars Marco 16. marts.

Midthimmerlands Folkeuniversitet aflyser det planlagte foredrag om Genforeningen 1920 onsdag 18. marts.

Himmerlandshave Ældrecenter i Suldrup aflyser det planlagte banko-arrangement 26. marts.

Skørping Ældrecenter aflyser bankospillet 24. marts og Byen Synger-arrangementet 27. marts.

Og ovenstående er utvivlsomt blot et lille udsnit af de arrangementer, som lokalt bliver ramt af corona-virus situationen i løbet af de kommende par uger.