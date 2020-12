Æresmedlem nr. 17 gennem 106 år

Bestyrelsen for Himmerlands Garderforening har på årets sidste møde udnævnt nov-54 Orla Juul Nielsen til det syttende æresmedlem i foreningens 106-årige historie.

Garder nov-54 Orla Juul Nielsen har i en menneskealder været medlem af garderforeningen.

Han har desuden siddet i bestyrelsen i Garderforeningen for Hobro og Omegn, og har endvidere i en periode varetaget hvervet som fanebærer i foreningen.

Forudsætningen for at blive udnævnt som æresmedlem i garderforeningen er selvsagt, at man har tjent i Den Kongelige Livgarde.

Derudover må man ikke være straffet for en - i offentlig mening - vanærende handling.

Man skal nyde ”almindelig anseelse og agtelse”, og skal desuden have gjort sig særligt fortjent gennem sin indsats i garderforeningen.