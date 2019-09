Ægtepar har igen fået gang i fjerboldene

ARDEN: For omtrent et år siden var ungdomsbadminton i IF Jarl Arden ved at lukke helt ned. Der manglede simpelthen trænere. Men i 11. time greb Casper og Lone Madsen fra Ravnkilde udfordringen, og de har formået igen at få sat fut i både fjerbolde og de unge.

I september måned sidste år blev det besluttet, at droppe ungdomsbadminton i IF Jarl Arden. Heldigvis nåede beslutningen ikke at træde i kraft, før ægteparret Casper og Lone kom til undsætning.

- Vi havde selv en dreng, der spillede, og synes, at det ville ærgerligt, at det skulle lukkes ned. Derfor meldte vi os som trænere, og det har vi bestemt ikke fortrudt, fortæller Casper Madsen.

- Da vi startede for et år siden var der kun fire spillere, men vi er stille og roligt vokset, og nu er vi 15 spillere mellem 7 og 17 år, og vi træner to gange om ugen.

- Det er en flok dejlige unger, der ovenikøbet også er dygtige til badminton. I individuelle turneringen har spillerne sammenlagt hentet 15 medaljer, siden vi startede for et år siden, hvilket er imponerende.

- Her til oktober starter vi også i holdturneringen i U11 og U15, hvor vi skal dyste mod andre nordjyske hold. Her går det efter tur blandt alle spillerne. Det glæder vi os meget til, fortæller Casper Madsen, der håber, at endnu flere interesserede vil dukke op og være med.

- Da ungdomsbadminton var ved at lukke ned, gik det måske lidt ud over interessen hos nogle, ligesom andre måske ikke ved, at vi faktisk køre derudaf igen. Så jeg håber da bestemt, at endnu flere vil kigge forbi og være med, og nu hvor sæsonen for udendørssport er ved at lukke ned, er det jo helt oplagt. Vi har det supersjovt, slutter Casper Madsen.

Der er træning hver mandag og onsdag fra 16.30 til 18.30, og har man spørgsmål kan man ringe til Casper Madsen på tlf. 20 43 63 17.