Action-helt trækker turister til Rebild

REBILD: ”Rebilds svar på Indiana Jones”.

Sådan lyder den korte karakteristik af John Birk.

En fiktiv figur, som - hvis alt går vel - i denne sæson kan være med til at trække masser af turister til Rebild.

- Der er ingen der helt ved hvor John Birk kommer fra, og hvordan han er havnet i Rebild – men nu er han her, og vi forventer os meget af ham.

- Vi tror på, at vi kan skille os ud fra mængden med en skæv vinkel og humor i kampen om de danske turister i år - og ikke mindst være med til at understøtte vores lokale turismeerhverv, lyder det fra erhvervs- og turistchef, Jane Bejlegaard Lindberg.

Back to Rebild

”Back to Rebild” har RebildPorten og samarbejdspartneren Gotcha valgt at kalde kampagnen, som i hovedsagen består af en række sjove og skæve film, der alle viser John Birk ”in action” rundt omkring i Rebild.

Det ene øjeblik befinder John Birk sig under vand, det næste øjeblik højt oppe i trækronerne – det hele med Rebilds fantastiske natur som baggrundstæppe.

- Vi har i år vurderet, at der skal lidt mere til, for at vi kan skille os ud fra mængden af smukke naturbilleder.

- Vi ønsker at overraske og tage folk med ud på en oplevelse.

-Og så gør det jo ikke noget, at det også samtidig er underholdende og huskes.

- Folk må gerne tænke: hvad laver de nu i Rebild – er det ikke lidt skørt? Og jo – men på den fede måde, så folk bliver gjort opmærksomme på alle de gode oplevelser og overraskelser, vi har i Rebild, forklarer Jane Bejlegaard Lindberg.

Hos Rold Skov Adventure er medejer Daniel Levy Edlefsen lige så spændt på effekten af sommerens utraditionelle turist-kampagne.

- Det er fedt, at RebildPorten på den måde går forrest for vores erhverv - og John Birk er jo bare for vild, konstaterer han efter selv at have lagt locations til en række af John Birk-optagelserne.

Kampagnen bliver primært synlig på RebildPortens Facebook- og Instagram-sider og løber som udgangspunkt fra juni til september.