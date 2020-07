Action-helt i aktion for turismen i Rebild

Måske har du allerede mødt ham. På Facebook, på Instagram, på Youtube - eller hvor du ellers færdes i den digitale verden.

Hvis ikke - så er der en rigtig god chance for, at du støder ind i ham i løbet af de kommende par måneder.

Navnet er Birk. John Birk. En vidt berejst Indiana Jones-type med cowboy-hat og tyk amerikansk accent, som åbenbart har sat sig for at afprøve et bredt udsnit af outdoor-oplevelser i Rebild: Bålmad, kanosejlads, træklatring, overnatning i hængekøje under åben himmel, flagermusejagt i Thingbæk Kalkminer mv.

”Back to Rebild” hedder kampagnen, hvor John Birk optræder som den gennemgående helt - eller anti-helt skulle man måske snarere sige.

I hvert fald antyder de 11 små kampagnefilm, som foreløbig er produceret med John Birk, at han måske i virkeligheden slet ikke er så glad for højder, som han gerne vil give det udseende af. Og kampagnens hovedperson får uheldigvis også krampe i læggen, når han forsøger at krydse et køligt vandløb i Rold Skov...

”Back to Rebild”-kampagnen er udviklet af Rebildporten i samarbejde med Delsted Productions og Aalborg-reklamebureauet ”Gotcha”, og de første par film har allerede haft ”snigpremiere” på de digitale medier.

Torsdag blev kampagnen officielt skudt i gang ved et såkaldt ”Release Party” i Rebildporten.

Hele den lokale stab af turistmedarbejdere var i dagens anledning trukket i cowboyhatte. Der blev disket op med bobler, cup-cakes og popcorn.

Og så var John Birk naturligvis selv til stede for at hugge den røde snor over med en økse, som dog kun lige akkurat var skarp nok til at klare opgaven....

NORDJYSKEs udsendte forsøgte ihærdigt at udfritte John Birk om, hvorvidt han nu også er en rigtig vildmarkssøn, som af skæbnen er blevet ført til Rebild.

Det lykkedes desværre ikke helt, må vi indrømme, men John Birks begejstring for Rebild og områdets naturværdier - den lader under alle omstændigheder til at være ægte nok.

- Jeg har rejst i hele verden siden 1986 eller deromkring, og at komme til Rebild er jo nærmest som at opleve USA, Canada og Nord i én omgang, fastslår ranger-typen på en blanding af dansk og amerikansk, som beklageligvis ikke sådan lader sig gengive på print.

Lige så klar i spyttet er ”Back to Rebild”-kampagnens hovedperson, når man spørger ham, hvad man som dansk turist kan lære af John Birks eksempel.

- Det er, som min ranger-far altid sagde: Du kan ikke forklare et barn, hvordan mad smager, når den er tilberedt over bål.

- Det er noget, som man selv er nødt til at opleve og erfare - og det kan John Birk-filmene forhåbentlig være med til at inspirere til, håber han.

En pænt dyr satsning

Turist- og erhvervschef Jane Bejlegaard Lindberg erkender for sin del blankt, at ”Back to Rebild”-kampagnen med fordel kunne have været søsat allerede i forsommeren, hvor de fleste ferieplaner sædvanligvis bliver lagt.

- Men dengang anede vi jo fortsat ikke, om vores lokale turistaktører overhovedet fik lov til at åbne, konstaterer hun.

Til gengæld blev der handlet hurtigt, da det i løbet af maj stod klart, at covid-smitten i Danmark var på retur - og at mange danskere formentlig ville komme til at holde sommerferie under hjemlige himmelstrøg.

Hos kommunen blev budgetterne gået igennem med tættekam, og der blev fundet ekstra midler til en forstærket turistfremmeindsats. Og lagt sammen med de penge, som den lokale turistbranche selv har været i stand til at fremskaffe, har det i corona-året 2020 givet mulighed for at slå et ekstra slag for Rebilds fortræffeligheder.

- Konkurrencen om turisterne er stor, og der laves mange kampagner med smukke billeder og fængende overskrifter.

- Netop derfor valgte vi i år at ”gå mere til kant” og skabe noget, der kan leve viralt og forhåbentlig fremkalde smil på læben, forklarer Jane Bejlegaard Lindberg.

Erhvervs- og turistchefen vil helst ikke sætte tal på, hvor meget ”Back to Rebild”-kampagnen har kostet.

- Men det er da en pænt dyr satsning, som ligger noget ud over, hvad der er normalt for en turist-kommune af Rebilds størrelse.

Til gengæld er der så også gode muligheder for at bygge videre på John Birk-fortællingen i årene, der kommer.

Egnens turistaktører opfordres selv til at få produceret deres egne små John BIrk-film, og derudover er der fortsat mange andre temaer at tage af.

- Det kunne f. eks. være at sende John Birk på optagelse i Regan Vest. Det vil da være en helt oplagt måde at markedsføre kommunens nye, store turist-attraktion på, nævner Jane Bejlegaard Lindberg.

Allerede nu ser det ud til, at ”Back to Rebild”-kampagnen har vakt pænt stor opmærksomhed.

I løbet af de første 10-11 dage er John Birk-videoerne blevet vist over 45.000 gange på Facebook. De er nået ud til omkring 65.000 personer, og cirka halvdelen af dem, der trykker ”Play”, ender også med at se filmene til ende.

Kampagnen bliver blot yderligere intensiveret i løbet af de kommende uger, og fra 21. august og frem til 20. november vil John Birk desuden kunne opleves i udvalgte biografer i Aalborg, Århus, Hadsten, Odder og Skanderborg.