Årets Nissespil aflyst i Siem

Igennem en længere årrække har der været tradition for, at Siems børn op mod jul har opført et julestykke i det lokale forsamlingshus.

Den tradition ser desværre ud til at blive brudt i år.

- I hvert fald kan vi ikke umiddelbart se, hvordan nissespillet kan gennemføres under de nye corona-restriktioner, bemærker formand for Siem Forsamlingshus, Hanne Sørensen.

Den forventede aflysning af nissespillet betyder samtidig, at der heller ikke bliver noget efterfølgende bankospil og amerikansk lotteri i Siem Forsamlingshus 22. november.

To dage forinden, 20. november, skulle forsamlingshuset efter planen have holdt generalforsamling.

Dette arrangement er nu også aflyst, men med hensyn til generalforsamlingen er det trods alt noget nemmere at finde en alternativ dato på et senere tidspunkt.