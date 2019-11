Aarestrup-elever har valgfag i Aars

AARS/AARESTRUP: På Gregers Krabbe Friskolen i Aarestrup har de længe haft et ønske om at skabe større sammenhæng mellem teori og praksis i de ældste klasser.

Rent praktisk sker det nu ved, at friskolens elever i 7., 8. og 9. klasse modtager en del af deres undervisning i praktiske valgfag på Erhvervsskolerne Aars.

- Vi har en forhåbning om, at et stærkt og kvalificeret udbud af valgfag på Erhvervsskolerne i Aars kan få flere udskolingselever til at vælge Gregers Krabbe Friskolen til. Ligeledes har vi mange elever, som efter grundskolen vælger at tage på en erhvervsskole, og på den måde fungerer valgfagene også som vores brobygning i 8. og 9. klasse, forklarer skoleleder Lars Øgendahl Overgaard.

Allerede sidste år forsøgte man sig med at lægge nogle af valgfagene på Erhvervsskolerne Aars, hvor eleverne blev undervist i forløb omkring idræt, motorlære og madkundskab.

På dette tidspunkt havde man undervisning én gang om ugen.

I år fortsætter man samarbejdet, men har i stedet valgt at samle timerne, så eleverne har fulde dage på Erhvervsskolerne Aars hver anden uge i løbet af efteråret.

- Det er eleverne glade for, fortæller friskolelærer Lisbeth Mikkelsen, som udover at være lærer også er uddannet køkkenleder og underviser i madkundskab.

- Det er en helt vildt god mulighed, vi har i dette samarbejde – eleverne elsker at kommer her, og vi har god plads og alle muligheder for at udfolde os i køkkenet, fremhæver hun.

I køkkenet på Erhvervsskolerne Aars arbejder man i madkundskab med konkrete kompetencemål, hvor eleverne bl.a. lærer at forholde sig kritisk til madkommunikation, foretage begrundede valg af fødevarer, at eksperimentere med madlavningsteknikker og opbygge måltider med forståelse for madkulturer og levevilkår.

Det lyder måske som en stor mundfuld, men eleverne tager læringen ind på en anden måde, fordi de får det hele gennem hænderne og ikke skal læse sig til det i en bog.

- Det er bare fedt at få lov at lære, hvordan det er at være i køkkenet, og hvordan det er at lave mad som et arbejde. Det er meget federe end almindelig undervisning, fortæller 13-årige Ida Magrethe Pedersen fra 7. klasse, mens hun sammen med sine klassekammerater er i gang med at lave mad inden for et mexicansk tema – med særligt fokus på bæredygtighed og de 17 verdensmål.

Udover madkundskab er Gregers Krabbe-eleverne også med i et Adventure-forløb på Erhvervsskolerne Aars, og deres idrætstimer får derfor et anderledes og mere actionpræget fokus.

Eksempelvis hoppede eleverne for nylig på mountainbikes og tog en tur ud gennem plantagen og skoven omkring Erhvervsskolerne.

- Det er første gang, jeg prøver at cykle på den måde. Det var hårdt, men også virkelig sjovt. Jeg synes, det er fedt at få mulighed for at komme ud. Og så er det bare rigtig godt for klassens sammenhold at få lov at være sammen på den her måde, fortæller 15-årige Emma Fischer Flamsted Jensen.

15-årige Hielke Andersen har allerede besluttet, at han efter 9. klasse vil uddanne sig til entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker på Erhvervsskolerne Aars og ser dermed valgfagsordningen som en perfekt mulighed for at se skolen lidt an på forhånd.

- Det er fedt at få lov at se skolen og møde nogle lærere på forhånd. Jeg synes, det virker som om, at det er en virkelig god skole, og at lærerne er super gode. Så jeg glæder mig bare, til at jeg skal i gang med at tage min uddannelse her, smiler han.

Samarbejdet mellem Gregers Krabbe Friskolen og Erhvervsskolerne Aars fortsætter hele efteråret og følges op af endnu et forløb i første halvår 2020, hvor der udover adventure også vil være motorlære på programmet.