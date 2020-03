Åbent hus hos Dania torsdag

HIMMERLAND: Har du lyst til at blive klogere på, hvad Erhvervsakademi Dania i Hobro tilbyder.

Da kom til åbent hus torsdag 5. marts klokken 16.

Her kan du orientere dig om studiemuligheder.

Både undervisere og studerende viser campus og uddannelser frem.

Du kan få lidt indsigt i, hvad der kræves af dig på de videregående uddannelser for at blive logistikøkonom, handelsøkonom og finansøkonom, der alle tager to år at læse inklusiv tre måneder praktik i en virksomhed.

I alt udbyder Dania 25 videregående uddannelser inden for business, sundhed, oplevelse, marketing, teknologi og administration.