Åbent atelier i Verandaen

SKØRPING: I slutningen af august flyttede Eva Kylovs farvestrålende malerier og linoleumstryk ind på Kulturstationen i Skørping, og i sensommersolens varme lys forvandlede Verandaen sig til et smukt åbent atelier.

Det betød, at de besøgende kunne se malerier fra forskellige serier - både serien Primordial Sea, som er inspireret af urhavets liv, serien Exitinct Beauty, som er inspireret af uddøde sommerfugle og den nye serie New Places, der er inspireret af indre og ydre rum.

Ved lanceringen holdt Eva Kylov et oplæg, hvor deltagerne fik inspiration og tips til at udfolde egen kreativitet og måske starte med at male.

- Det er fantastik, vi har Kulturstationen, som giver mulighed for forskellige kreative og kunstneriske oplevelser, lød det efterfølgende fra Eva Kylov, der var meget taknemmelig for at den fine opbakning, samtidig med at hun fastslog, at det bestemt ikke er sidste gang at Verandaen skaber ramme om åbent atelier.

Hvis man gerne vil gå på opdagelse i Eva Kylovs billeder, kan man se dem på FB: Eva Kylov kunst.