Åben By i Øster Hornum

ØSTER HORNUM: Det blev en god dag, da Vandværket og Fjernvarmeværket i Øster Hornum for nylig inviterede til Åben By. Godt 200 personer mødte op til morgenkomplet, der blev krydret med, at foreninger, institutioner og erhvervsaktører gav en status på byens ve og vel.

Desuden ønsker Lokalråd og Borgerforening med flere, at påbegynde arbejdet med en ny visionsplan for området. Planen er at der i 2020 foreligger en ny visionsplan, der erstatter den nuværende fra 2008.