Aa Mølle Golf vil i appel til begyndere

AA MØLLE: Med nogle måneders forsinkelse på grund af corona-situationen tog Mariagerfjord Golfklub for nylig hul på forårets begynderundervisning.

Klubtræner Jens Peter Reinert instruerede, og deltagerne fik vil få mulighed for at spille lidt golf under vejledning af garvede lokale golfspillere.

Som følge af forsamlingsdirektivet havde alle deltagere forlods meldt sig til.

Formand for Mariagerfjord Golfklub Bjarne Pedersen, håber at mange nye golfinteresserede vil melde sig under fanerne.

Klubben lokker i den forbindelse med, at begynderundervisningen er gratis indtil udgangen af juni.

I forvejen har Mariagerfjord Golfklub kunnet glæde sig over en pæn medlemstilgang her i foråret - sikkert fordi golf har været en af de eneste tilladte motionsformer under corona-krisen.

Du kan hver tirsdag klokken 16 kigge inden for, hvis du gerne vil besigtige klubfaciliteterne.