800.000 pakker ud fra Cykelgear.dk i Terndrup

TERNDRUIP: I disse dage - hvor de fleste webshops, specialbutikker og lagerbygninger skal ligge i eller lige udenfor de store byer som Aarhus, Aalborg og København - har cykel entusiasterne hos Cykelgear.dk haft succes med at flytte til byen Terndrup som rummer omtrent 1600 indbyggere.

- Vi er rigtig glade for at holde til i Terndrup som vi nu har gjort siden midten af 2016, siger Morten Simoni som er kommunikationsmanager i Cykelgear.dk

Siden webshoppen for cyklister startede for 10 år siden har Cykelgear.dk flyttet lageret fem gange i takt med at efterspørgslen på reservedele til cykler har været stigende.

I dag har Cykelgear.dk kontor, lager og fysisk butik under et tag i Terndrup.

- Det fungerer rigtig godt der hvor vi er nu, og forventer at vi kan blive her i lang tid.