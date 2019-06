72-årige John har sat verdensrekord i bænkpres

GRAVLEV: Styrkeløfteren John Terragni fra Gravlev ved Støvring har sat ny verdensrekord på 111 kilo i bænkpres ved verdensmesterskaberne i klassisk styrkeløft i Helsingborg, Sverige.

Den 72-årige sportsmand konkurrerede i herrernes Master 4 og i vægtklassen for løftere med en kropsvægt under 74 kilo. Her opnåede han flotte resultater i samtlige discipliner.

I bænkpres blev det til en guldmedalje og den fornemme titel af verdensmester. Med sit løft på 111 kilo satte han samtidig ny verdensrekord for aldersgruppen og vægtklassen.

John Terragni klarede 140 kilo i squat, hvilket er 5 kilo mere end hans hidtidige rekord. Anstrengelserne gav ham bronzemedalje i disciplinen.

Ved at løfte 165 kilo tog John Terragni også tredjepladsen i disciplinen dødløft. Det var en forøgelse af egen rekord med 2,5 kilo.

Samlet set blev han placeret på en tredjeplads ved VM med en total på 416 kilo, som også er ny danmarksrekord i styrkeløfternes trekamp.

Kuniyoshi Sato fra Japan og Ernie Parks fra England tog henholdsvis anden- og førstepladsen i det samlede resultat.

John Terragni træner til daglig i AASK, Aalborg Styrkeløfter Klub.