70.255 kroner fordelt til fem lokale ildsjæle

Ved et lille coronaafstemt arrangement forleden uddelte direktør Lisa Kjær på vegne af Spar Nord Fonden 70.255 kr. til Støvringområdets lokale ildsjæle i skikkelse af fem foreninger.

De får pengene til at skabe nye aktiviteter lokalområdet.

Alle fem havde i foråret ansøgt Spar Nord Fonden om tilskud til nye aktiviteter, og det var et bredt felt af ting, der nu blev støttet økonomisk.

Gnisten fra Øster Hornum fik tilskud til nyt curlingtæppe, Støvringhallen fik tilskud til nye stole og borde i taktiklokalet, Støvring eSport fik tilskud til nye gamer stationer, Bæredygtig Læring fik tilskud til skolehaver for elever på Suldrup Skole og Skørping Jagtforening fik tilskud til nyopført hytte/samlingssted.

Midlerne uddeles af det lokale bankråd, og de vil meget gerne have flere ansøgninger.

Formand Helle Jørgensen er glad for at kunne støtte op om de mange aktiviteter, der laves rundt om i Rebild Kommune.

- Jeg er sikker på, at langt flere foreninger kan få gavn af de midler, vi uddeler, og med få klik på hjemmesiden kan foreninger søge fondens midler, påpeger hun.

Direktør Lisa Kjær fra Spar Nord er glad for de ansøgninger, der kommer, og hun ved, at bankrådet lægger vægt på, at det skal være nyskabende aktiviteter, hvor de lokale ildsjæle lægger et stort stykke frivilligt arbejde.

- Vi kender alle de store foreninger, men der er også plads til at mindre foreninger kan søge om fondsmidler, understreger hun.

Næste ansøgningsfrist til lokale fondsmidler er medio november.