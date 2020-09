6000 danske skoler sat til vægs: Støvring-skole landets bedste til at lave Naturvidenskabsfestival

STØVRING: Overraskelsen var stor hos både lærere og elever, da Karensmindeskolen i Støvring torsdag blev kåret som ”Årets Festivalarrangør”.

Kun en lille håndfuld ansatte på Karensmindeskolen vidste i forvejen, hvad der skulle ske, da der torsdag eftermiddag blev kaldt sammen til briefing, men pludselig tonede repræsentanter for Astra og politikere og embedsfolk fra Rebild Kommune frem på storskærm for at overrække prisen og den medfølgende check på 15.000 kroner.

Det er Astra, Danmarks nationale naturfagscenter, der står for kåringen, og Karensmindeskolen er udvalgt blandt de i alt cirka 6.000 danske skoler, der i uge 39 laver Naturvidenskabsfestival.

Prisen er øremærket til en skole, der er særligt god til at bruge Naturvidenskabsfestivalen som motor for at skabe og vedligeholde naturfaglige kulturer.

- Og det var fantastisk at se vores naturfagsteams glade ansigter, da de fik beskeden.

- Vi er så stolte over, at vi får denne anerkendelse på landsplan af lærernes arbejde med at skabe science-oplevelser for eleverne. Prisen er et bevis på, at de kan noget særligt med at give vores elever størst mulig faglig viden, færdigheder og motivation, siger viceskoleleder Jette Poulsen - en af de få, der vidste besked på forhånd.

Hvert år under Naturvidenskabsfestivalen arrangerer Karensmindeskolen Science Fair for skolens 700 elever.

Årets tema er Store Opdagelser. Alle eleverne forbereder en fremlæggelse af et bestemt emne, som de fortæller hinanden om med opstillinger, boder og aktiviteter ved den store Science Fair om torsdagen. En dag, hvor eleverne også laver eksperimenter klassevis: De mindste elever tager på edderkoppejagt, mellemtrinnet bygger elmotorer og udskolingen varmluftballoner.

- Fra Astras side vil vi gerne kvittere for det store arbejde og de flotte resultater, der er til daglig glæde for børn og unge her.

- Med et dygtigt team, tværfaglighed, eksterne samarbejder og en ledelse, der bakker op, er Karensmindeskolen med til at skabe en stærk naturfaglig kultur i Danmark, hvor høj naturfaglig dannelse og stærke naturfaglige kompetencer tillægges stor værdi, siger programleder for Naturvidenskabsfestivalen, Ea Eskildsen.

Naturvidenskabsfestival er Danmarks største og ældste festival for naturvidenskaben. Flere end 150.000 børn og unge over hele landet oplever hvert år i uge 39 ny, anderledes og eksperimenterende naturvidenskab.

De 15.000 kr. som følger med prisen, er penge, som naturfagsteamet og skolen kan bruge på at skabe nye lærerige og naturvidenskabelige oplevelser for eleverne.