60 år: Hannes hjerte banker for de udsatte

ARDEN: Hanne Thomsen kan 6. juli fejre sin 60 års fødselsdag.

Hun blev født i Køge og hele hendes arbejdsliv har handlet om velfærd og om at skabe rammer, som giver udsatte mennesker nye muligheder i livet.

Hanne Thomsen var generalsekretær i Diakonissestiftelsen fra 2004-12, fra 2012-17 var hun sekretariatsleder i Boligsocialt Fællessekretariat i Slagelse Kommune, hvor hun var med til at opbygge tilbud til beboere i socialt udsatte områder. Fra 1987-93 var hun leder af Missionen blandt Hjemløse (senere WeShelter), en organisation hun ogsa var formand for i perioden 2009-17.

Samtidig med sit arbejde som leder af Missionen blandt Hjemløse var Hanne Thomsen medstifter og sekretær fra 1989-2005 for den Europæiske hjemløseorganisation FEANTSA. FEANTSA er en paraplyorganisation for europæiske organisationer, der arbejder med hjemløshed. Fra 1993-2004 var Hanne Thomsen udviklingskonsulent i Boligforeningen 3B i København.

Hanne Thomsen har været medlem af Rådet for Socialt Udsatte fra 2010-17 og medlem af bestyrelsen for Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense fra 2012-17. Hun har desuden været formand for Dansk Diakoniråd fra 2006-09 og formand for Mændenes Hjem fra 1996-2006.

Hanne Thomsen har også involveret sig politisk - bla. som medlem af Københavns Borgerrepræsentation fra 1994-96 og som socialudvalgsformand og medlem af Valby Bydelsråd fra 1997-2001.

I 2017 blev Hanne Thomsen forstander på Blå Kors’ bo- og behandlingstilbud Rold Skov ved Arden i Nordjylland.

I sit nye liv i Arden-området gør Hanne Thomsen sig umage med at blive lokal. Hun har bl.a. deltaget som skuespiller i to forestillinger i det årlige Fyrkatspil, mens hun bruger sin mangeårige erfaring med bestyrelsesarbejde og interessevaretagelse ved at være med i bestyrelsen i den lokale FDF-kreds og Brugsforening.

Hanne Thomsen er uddannet socialpædagog, har en uddannelse i offentlig ledelse (KIOL) og har fra 2002-04 læst politik og offentlig forvaltning på RUC (MPP).

Hun kommer oprindeligt fra Vodskov ved Aalborg, men flyttede til Sjælland i 1979, inden det i 2017 igen gik mod Jylland.