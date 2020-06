500 lukkes lørdag ind til superligakamp

HOBRO: Der er givet grønt lys til, at der igen må være tilskuere på DS Arena.

Men højst 500 lukkes ind - på og uden for banen.

Med åbningen af fase tre gav regeringen forleden mulighed for igen at have tilskuere på fodboldstadions rundt omkring i Danmark.

Det er dog på betingelse af visse forbehold, blandt andet udførlige afviklingsplaner og fuldt overblik over alle, der skal ind og ud på stadion.

Til kampen mod AC Horsens lørdag klokken 17 vil der være plads til 500 tilskuere på stadion - inklusive spillere, trænerstab, presse og medarbejdere og andre uden for banen.

280 tilskuere

Den løsning giver plads til cirka 280 tilskuere på DS Arena.

- Vi har lavet en plan, der skal fordele pladserne mest fair over de tre kampe i gruppespillet og på denne måde sikre, at alle får mulighed for at komme på DS Arena til en af kampene.

- Og vi forsøger med forskellige scenarier og muligheder at tilgodese alle, selvom det er en svær udfordring, erkender kommunikationschef Mikkel Højbo.

De partnere, sæsonkortholdere og aktionærer med gyldigt sæsonkort, der får mulighed for at deltage til kampen på lørdag mod AC Horsens, er blevet kontaktet direkte.

Til næste hjemmekamp vil sæsonkortholdere og aktionærer med gyldigt sæsonkort, der ikke fik mulighed for at deltage til AC Horsens kampen, få muligheden for at deltage.

Der arbejdes på løsninger, der giver mulighed for at have flere end 500 tilskuere på DS Arena.